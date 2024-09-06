Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP Of Türkiye) açılış töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına saygı duruşunda bulunuldu, hazırlanan video izlendi.

Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Uysal, burada yaptığı konuşmada, kenttin turizmin başkenti olduğunu ve 25 bin turizm belgeli yatağa sahip olduğunu söyledi.

Organizasyona gelen misafirlerin en iyi şekilde ağılanacağını aktaran Uysal, "İnşallah, organizasyonu kazasız belasız tamamlayacağız. Bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz."dedi.

Belediye Başkanı Burcu Köksal da 500 bin misafir hedefiyle tarihe geçecek bu büyük organizasyonda katılımcıları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. -"Organizasyonu büyüterek devam ediyoruz" TMF Başkanı Ogün Baysan da kısa süre önce kaybettikleri eski başkanları Uçar'a Allah'tan rahmet, motosiklet camiasına sabırlar diledi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 7'inci kez düzenledikleri MXGP Of Türkiye'nin Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdiklerini dile getiren Baysan, "Organizasyonu büyüterek devam ediyoruz. Afyonkarahisar'a ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."dedi.