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        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sürüyor

        Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 01:00 Güncelleme: 07.09.2024 - 01:00
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        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sürüyor
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest devam ediyor.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin ikinci gününde Nova Norda ve Madrigal sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Madrigal grubundan Anıl Erdem Cevizci, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte çok sık konser vermediklerini söyledi.

        Az sayıdaki konserlerinin de çok güzel geçtiğini ifade eden Cevizci, "O yüzden burada olmak çok güzel. Afyonkarahisarlıları çok seviyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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