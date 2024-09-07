MXGP Türkiye'de ilk gün yarışları tamamlandı

Yarın, MXGP ile MX2'nin 1. ayak yarışlarıyla 4 kategorinin final etapları ve ödül törenleri yapılacak.

EMX250'de ise 1. ayak yarışında Mathis Valin birinci, Valerio Lata ikinci, Ivano Van Erp oldu.

GASGAS'dan İspanyol Daniela Fontanesi ikinci olurken Yamaha'dan Hollandalı Lotte Van Drunen ise üçüncülüğü elde etti.

Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) sıralama yarışları ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN) ile Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışları yapıldı.

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