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        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest devam ediyor

        Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest'te, şarkıcılar Gökhan Güney ile Sefo konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 23:32 Güncelleme: 07.09.2024 - 23:32
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        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest devam ediyor
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest'te, şarkıcılar Gökhan Güney ile Sefo konser verdi.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin dördüncü gününde, Gökhan Güney ile Sefo sahne aldı.

        Sanatçılar Güney ile Sefo, konserlerinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri dinleyen binlerce kişi de şarkılara eşlik etti.

        Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, sanatçı Güney'e hediye takdim etti.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise sanatçı Sefo'ya, Türk ve Filistin bayrağının bulunduğu atkı hediye etti, çiçek takdiminde bulundu.

        Sanatçı Sefo da atkı hediyesi sonrası "Çocuklar ölmesin, şehirler bombalanmasın" ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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