Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest devam ediyor

Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest'te, şarkıcılar Gökhan Güney ile Sefo konser verdi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin dördüncü gününde, Gökhan Güney ile Sefo sahne aldı.

Sanatçılar Güney ile Sefo, konserlerinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri dinleyen binlerce kişi de şarkılara eşlik etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, sanatçı Güney'e hediye takdim etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise sanatçı Sefo'ya, Türk ve Filistin bayrağının bulunduğu atkı hediye etti, çiçek takdiminde bulundu.