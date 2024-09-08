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        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada biri polis 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada, olaya müdahale eden polis memurunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 13:47 Güncelleme: 08.09.2024 - 13:47
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        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada biri polis 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada, olaya müdahale eden polis memurunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

        Dörtyol Mahallesi'ndeki bir otelin yanında D.A, E.A, B.U. ile önceden aralarında husumet bulunan İ.A. (17) ve kardeşi A.A. (16) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A. ve kardeşi A.A. ile kavgaya müdahale eden polis memuru E.Ö. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, kavgaya karışan D.A, E.A. ile B.U'yu gözaltına aldı.

        Ayağından yaralanan polis memuru E.Ö, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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