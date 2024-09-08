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        Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabında Lucas Coenen birinci oldu

        Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) Türkiye etabını Lucas Coenen kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 17:27 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:34
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        Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabında Lucas Coenen birinci oldu
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        Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) Türkiye etabını Lucas Coenen kazandı.

        Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor.

        Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi.

        Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

        Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.

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