Afyonkarahisar'daki "MXGP Türkiye"yi Jorge Prado kazandı

Dereceye giren sporculara ödülleri Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan tarafından verildi.

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