Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sona erdi

Sanatçı Sıla, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, MotoFest'in kapanış konserinin kendisine kısmet olduğunu belirterek, Afyonkarahisar'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sanatçı Sıla'ya çiçek takdim ederek, MotoFest etkinliklerinin gelecek yıllarda da devam edeceğini söyledi.

Sıla'nın hayranları da şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.