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        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sona erdi

        Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest, şarkıcı Sıla konseriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 00:30 Güncelleme: 09.09.2024 - 00:30
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        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sona erdi
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest, şarkıcı Sıla konseriyle sona erdi.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin son gününde sanatçı Sıla sahne aldı.

        Sanatçı, konser alanını dolduran binlerce kişiye sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Sıla'nın hayranları da şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sanatçı Sıla'ya çiçek takdim ederek, MotoFest etkinliklerinin gelecek yıllarda da devam edeceğini söyledi.

        Sanatçı Sıla, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, MotoFest'in kapanış konserinin kendisine kısmet olduğunu belirterek, Afyonkarahisar'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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