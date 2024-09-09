Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sona erdi
Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest, şarkıcı Sıla konseriyle sona erdi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest, şarkıcı Sıla konseriyle sona erdi.
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin son gününde sanatçı Sıla sahne aldı.
Sanatçı, konser alanını dolduran binlerce kişiye sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sıla'nın hayranları da şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sanatçı Sıla'ya çiçek takdim ederek, MotoFest etkinliklerinin gelecek yıllarda da devam edeceğini söyledi.
Sanatçı Sıla, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, MotoFest'in kapanış konserinin kendisine kısmet olduğunu belirterek, Afyonkarahisar'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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