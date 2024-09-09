Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nı zirvede tamlayan Drunen, başarısını sürdürme peşinde

CANAN TÜKELAY - Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nı (MXWomen) zirvede tamamlayan 17 yaşındaki Hollandalı sporcu Lotte van Drunen, erkek egemen branşta yeni başarılar hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası son ayağının ardından sezonu ilk sırada tamamlayan Hollandalı Lotte van Drunen, AA muhabirine, motor sporlarına 4 yaşında başladığını anlattı.

Yarışlarda erkeklerin arasında rekabet ederek yükseldiğini kaydeden Drunen, "Afyonkarahisar'da yarışmaktan son derece zevk alıyorum. Geçen yıl yarışlarda üçüncü olmuştum. Daha yeni MXWomen sınıfına yükselen biri olarak çok erken bir yaşta bu yıl şampiyonluğu kazanmak çok değerli bir şey." dedi.