Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nı zirvede tamlayan Drunen, başarısını sürdürme peşinde

        CANAN TÜKELAY - Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nı (MXWomen) zirvede tamamlayan 17 yaşındaki Hollandalı sporcu Lotte van Drunen, erkek egemen branşta yeni başarılar hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nı zirvede tamlayan Drunen, başarısını sürdürme peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        CANAN TÜKELAY - Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nı (MXWomen) zirvede tamamlayan 17 yaşındaki Hollandalı sporcu Lotte van Drunen, erkek egemen branşta yeni başarılar hedefliyor.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası son ayağının ardından sezonu ilk sırada tamamlayan Hollandalı Lotte van Drunen, AA muhabirine, motor sporlarına 4 yaşında başladığını anlattı.

        Yarışlarda erkeklerin arasında rekabet ederek yükseldiğini kaydeden Drunen, "Afyonkarahisar'da yarışmaktan son derece zevk alıyorum. Geçen yıl yarışlarda üçüncü olmuştum. Daha yeni MXWomen sınıfına yükselen biri olarak çok erken bir yaşta bu yıl şampiyonluğu kazanmak çok değerli bir şey." dedi.

        - "Önümde uzun bir yol var"

        Birden fazla kez dünya şampiyonu olmak istediğini dile getiren Drunen, şöyle konuştu:

        "Gelecekteki hedeflerim bunlar. Tabii biraz da erkek yoğunluğu yüksek olan bu sporda, erkeklerin arasında daha fazla rekabet edip, kendimi o seviyeye taşımak istiyorum. Burada üçüncü yarışım oldu. Çok güzel bir pist, güzel yarışlar geçiriyorum. Genelde yarışın başında zorlanıyorum. Yavaş başlıyorum. Sonlara doğru en hızlı olacağımı bildiğim ve kendime güvendiğim için dert etmiyorum. Sonlara doğru hızlanarak sonuca gidiyorum. Önümde uzun bir yol var. Yarışlara devam edeceğim."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı

        Benzer Haberler

        MXGP Türkiye'yi Jorge Prado kazandı
        MXGP Türkiye'yi Jorge Prado kazandı
        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sona erdi
        Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest sona erdi
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada biri polis 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada biri polis 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'daki "MXGP Türkiye"yi Jorge Prado kazandı
        Afyonkarahisar'daki "MXGP Türkiye"yi Jorge Prado kazandı
        Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabında Lucas Coenen birinc...
        Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabında Lucas Coenen birinc...
        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada biri polis 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada biri polis 3 kişi yaralandı