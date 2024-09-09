Motosiklet Federasyonuna FIM tarafından "Spor Turizmi Onur Ödülü" verildi

Türkiye Motosiklet Federasyonuna (TMF) uzun yıllardır sürdürdüğü Türkiye'nin tüm bölgelerine yayarak beğeni toplayan spor turizmi çalışmaları dolayısıyla Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından "Spor Turizmi Onur Ödülü" verildi.

TMF, dünyanın en iyilerinin yarıştığı, içinde 4 şampiyonanın bulunduğu MXGP Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı MXGP Türkiye yarışı sırasında FIM turizm komisyonunun üst yönetiminin aldığı karar ile Türkiye'nin ve dünyanın spor turizmine katkısından dolayı bir ödül ile onurlandırıldı.

Afyonkarahisar pistinin dünyanın en iyi motokros pisti seçildiğini belirten Baysan, "En iyi padok alanı seçildi. Yarışçıların en çok heyecanla beklediği etap olduk. Geçtiğimiz yıl en iyi tanıtım yapan etap olarak sporu turizme nasıl entegre ettiğimizi gösterdik. Edirne'den Tunceli'ye, Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye, İzmir'den Antalya'ya ülkemizin gidilmeyen yerini bırakmamaya çalışıyoruz. Bu çabamızı FIM, dünyada tüm ülkelere örnek gösteriyor." ifadelerini kullandı.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise "Uluslararası Motosiklet Federasyonu Turizm Kurulundan Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında ve Türkiye'de yaptığımız organizasyonlarda, yurt dışından getirdiğimiz motosiklet turları ve organizasyonlar nedeniyle bir ödül aldık. Bu bizim Turizm Komisyonu'ndan ilk ödülümüz. Bu ödülü verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

MXGP Türkiye'yi yerinde görmenin ve Türkiye'yi ziyaret etmenin kendilerini çok etkilediğini söyleyen FIM Turizm Komisyonu Başkanı Nuno Trepa Leite, "Türkiye Motosiklet Federasyonu ile çalışmak bizlere gurur veriyor. Örnek çalışmalarını bu ödül ile taçlandırmak istedik. Bir yılı daha geride bıraktık. Bu çalışmaların meyvesini görmek ve buradaki heyecana ortak olmak onur verici. Spor turizmine verdikleri destek için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.