Motosiklet camiası, Bekir Yunus Uçar'ı unutturmayacak

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest) kazandırılmasında büyük emekleri olan Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) merhum başkanı Bekir Yunus Uçar'ın bu spora olan katkıları unutturulmayacak.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 25 Ağustos'ta 51 yaşında hayatını kaybeden TMF'nin kurucu başkanı Uçar anısına 4-8 Eylül'de düzenlenen MXGP Türkiye ile NG Afyon MotoFest'in yapıldığı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde özel köşe oluşturuldu ve anı defteri bırakıldı.

Organizasyona katılanlar, Uçar'ın fotoğraflarının bulunduğu anı köşesini inceledi. Başta Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı olmak üzere milletvekilleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş, anı defterine Afyonkarahisar ve motosiklet camiasına verdiği hizmetlerden dolayı Uçar'a teşekkürlerini dile getirdi.

MXGP'nin açılış töreninde Bekir Yunus Uçar için hazırlanan video izlenirken, organizasyonun düzenlendiği pist çevresinde de "Seni unutmayacağız" pankartları asıldı.

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