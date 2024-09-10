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        Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan ağ ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Selevir barajında kaçak balık avlamada kullanılan 20 bin metre misina ağ imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:58 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:58
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        Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan ağ ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Selevir barajında kaçak balık avlamada kullanılan 20 bin metre misina ağ imha edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun su ürünleri ekiplerinin jandarma gözetiminde Selevir barajında denetim yaptığı belirtildi.

        Ekipler, denetimde barajda farklı noktalara atılmış kaçak 20 bin metre misina ağ tespit etti.

        İki tekneye toplanan ağlardaki balıklar, tekrar baraja bırakıldı, ağlar ise imha edildi.

        Açıklamada ifadesine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, Afyonkarahisar'daki barajlar ve göllerde kaçak balık avcılığıyla ilgili denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

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