AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında, haftalık olağan basın toplantısını gerçekleştirildi.

Tanıtım ve Medya Başkanı Halil İbrahim Sevim, parti binasında yaptığı açıklamada, Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

İsrail'in Filistin'i işgalinin 340 gününde olduğunu dile getiren Sevim, "Filistin'de çocuk, kadın demeden katledilen masum sivilleri rahmetle anıyoruz. Bu işgalin bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. AK Parti hükümeti olarak, bölgesel barış ve istikrar için dış politikada güçlü ve çözüm odaklı bir tutum sergilemeye devam edeceğiz."dedi.