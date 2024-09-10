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        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında, haftalık olağan basın toplantısını gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:28 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:58
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        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi
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        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında, haftalık olağan basın toplantısını gerçekleştirildi.

        Tanıtım ve Medya Başkanı Halil İbrahim Sevim, parti binasında yaptığı açıklamada, Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

        İsrail'in Filistin'i işgalinin 340 gününde olduğunu dile getiren Sevim, "Filistin'de çocuk, kadın demeden katledilen masum sivilleri rahmetle anıyoruz. Bu işgalin bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. AK Parti hükümeti olarak, bölgesel barış ve istikrar için dış politikada güçlü ve çözüm odaklı bir tutum sergilemeye devam edeceğiz."dedi.

        Sevim, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ile milletvekillerinin 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışında öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldiğini ifade etti.

        Kentin yerel gündemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sevim, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Toplantıya, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Nazmiye Tuğral ile İnsan Hakları Başkanı Murat Bozok da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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