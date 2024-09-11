Dünya Motokros Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da 400 bini aşkın seyirci izledi

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon MotoFest ile 400 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, AA muhabirine, motokros yarışlarına ilginin her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Etkinliklerin 6 Eylül Cuma günü konserle başladığını hatırlatan Baysan, "Cumartesi ve pazar günkü yarışları da tüm kategorilerde sorunsuz şekilde bitirdik. Takımlar Çin'e gidecek. Bütün takımlardan teşekkür aldık. Yine pistimizi ve padoku övdüler. Bu da bizi gururlandırdı." dedi.

- "İçeri girip çıkmak bile çok zordu"

Organizasyonu büyütmek istediklerini belirten Baysan, "Bu yıl seyirci inanılmazdı. İlk yıllarda 5 bin kişiyle başladık. Şu anda 400 bini aştı. Sadece cumartesi günü 120 binin üzerinde seyirci vardı. İçeri girip çıkmak bile çok zordu. Sportif tarafta da seyircimiz çok arttı. Bu sene 6'ncısınıdüzenledik ve insanlar bunu benimsedi." diye konuştu.

Baysan, Türkiye ve dünyanın Afyonkarahisar'da buluştuğunu vurguladı.

Yarışların, MXGP TV'nin kapalı devresinden 1.8 milyar insana ulaştığını ifade eden Baysan, "Ciddi bir reklam dönüşünü Afyonkarahisar'a kazandırdığına inanıyorum. Özellikle otel ve esnaf çok memnun. Afyonkarahisar bu işin önemini kavradı. Afyonkarahisar Valiliği ve belediyesi bunun önemini defalarca vurguladı. Bu iş burada çığ gibi büyür." değerlendirmesinde bulundu.