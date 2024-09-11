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        Afyonkarahisar'da doğaseverler, yürümekte zorluk çeken yılkı atının uzayan tırnaklarını kesti

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir grup doğasever, Kumalar Yaylası'ndaki uzun tırnağı nedeniyle yürümekte zorluk çeken yılkı atına yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:16 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:21
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        Afyonkarahisar'da doğaseverler, yürümekte zorluk çeken yılkı atının uzayan tırnaklarını kesti
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir grup doğasever, Kumalar Yaylası'ndaki uzun tırnağı nedeniyle yürümekte zorluk çeken yılkı atına yardım etti.

        Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları (SANDOS) Kulübü üyeleri, Kumalar Yaylası'nda yürümekte zorluk çeken bir yılkı atı gördü.

        Gruptaki doğaseverler, atın yanına gittiklerinde uzayan tırnakları nedeniyle yürümekte zorluk çektiğini fark etti.

        Dernek başkanı Asım Yıldız ve arkadaşları atın uzayan tırnaklarını kesti, törpüledi.

        Yılkı atına yardım eden doğaseverlere teşekkür eden Yıldız, "Güçlükle yürüyen yılkı atı hareket edemediği için otlanamamış ve zayıf düşmüş. Sağ olsunlar ilçemizdeki vatandaşlar da konuya duyarsız kalmadı ve hayvana yardım ederek tekrar özgürlüğüne kavuşturdu." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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