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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:36 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:44
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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına aldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ekizce köyünde devriye görevi yaptığı sırada izinsiz kazı yapanları fark etti.

        Ekipler, olay yerinden kaçan T.Y. ile Ö.K'yi yakaladı.

        Yapılan incelemede bölgede, kazma, kürek, el dedektörü ve demir parçası ele geçirildi.

        Ekipler, şüphelilere işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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