Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Yapılan incelemede bölgede, kazma, kürek, el dedektörü ve demir parçası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ekizce köyünde devriye görevi yaptığı sırada izinsiz kazı yapanları fark etti.

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