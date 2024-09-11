Çay'da yasa dışı kenevir eken şüpheli yakalandı
Çay ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı kenevir eken şüpheli gözaltına alındı.
Çay ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı kenevir eken şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Eber köyünde A.K'nin yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla şüphelinin adresinde yaptığı aramada bir miktar esrar, 53 kök kenevir ile 2 av tüfeği ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.