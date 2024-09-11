Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş eden 27 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda, 6'sı kurusıkı 17 tabanca, 8 av tüfeği, 10 şarjör, çok sayıda mermi ve fişekle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelindeki düğünler ve eğlencelerde genel güvenliği tehlikeye sokan 27 şüpheliyi tespit etti.

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