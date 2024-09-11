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        Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş eden 27 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düğünlerde havaya silahla ateş açan 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:38 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:50
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        Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş eden 27 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düğünlerde havaya silahla ateş açan 27 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelindeki düğünler ve eğlencelerde genel güvenliği tehlikeye sokan 27 şüpheliyi tespit etti.

        Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda, 6'sı kurusıkı 17 tabanca, 8 av tüfeği, 10 şarjör, çok sayıda mermi ve fişekle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 27 şüpheliye adli işlem uygulandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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