Afyonkarahisar'da TÜRSAB ve termal otelciler BAE seyahat acenteleri yöneticileriyle buluştu

Afyonkarahisar'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve termal otel yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen seyahat acentelerinin yöneticileriyle kentin turizmine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğinde, BAE'den kente gelen bir grup seyahat acentesinin yöneticisi iki günlük geziyle şehri tanıdı.

Bugün bir otelde TÜRSAB ve termal otel yetkilileri, Afyonkarahisar turizmi için BAE'den gelen seyahat acentesi yöneticileriyle karşılıklı görüşmeler yaptı.

Vali Yardımcısı Ali Uysal, toplantıda yaptığı konuşmada, BAE'den gelen seyahat acentelerinin yetkililerini Afyonkarahisar'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Organizasyonda katkıları bulunan kurumlara teşekkür eden Uysal, şöyle konuştu: "Anadolu toprakları Türkiye, Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu'nun arasında bulunuyor. Üç kıtayı birleştiren topraklar. Eşi benzeri olmayan bir coğrafya. Bizim de Araplarla ortak tarihi ve kültürel yanımız var. Biz sizleri birbirimize yakın hissediyoruz, akrabayız. Dolayısıyla biz birbirimize destek vermek zorundayız. Sizler, Afyonkarahisar'ı gezdiniz. Eksiklikler veya önerileriniz varsa, bunları ilgili kurumlarımızla görüşürüz."