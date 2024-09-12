İscehisar'da okullara temizlik görevlisi alımı için kura çekildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, noter tarafından çekilen kuraya toplamda 148 kişinin başvuruda bulunduğu belirtildi.

İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İş Kur İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği iş gücü uyum programı çerçevesinde ilçe merkezindeki okullar ve köy okullarına temizlik görevlisi alımı için kura çekildi.

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