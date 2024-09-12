Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik hafif aracın araziye düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik hafif aracın araziye düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
H.Ç idaresindeki 34 KPR 197 plakalı hafif ticari araç, Güney beldesi mevkiinde araziye düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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