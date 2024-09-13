Afyonkarahisar'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi
Afyonkarahisar'da kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı.
Afyonkarahisar'da kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezindeki bir kahvehane kumar oynadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı kahvehanede yaptığı denetimde bir masada 3 bin 560 lira ile iskambil kağıtları ele geçirdi.
Kumar oynayan 8 kişiye, 32 bin 125 lira ceza kesilerek, oyun kağıtlarına el konuldu.
İş yeri sahibi İ.T'ye de adli işlem uygulandı.
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