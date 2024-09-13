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        Afyonkarahisar'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi

        Afyonkarahisar'da kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:34 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:34
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        Afyonkarahisar'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi
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        Afyonkarahisar'da kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezindeki bir kahvehane kumar oynadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptığı kahvehanede yaptığı denetimde bir masada 3 bin 560 lira ile iskambil kağıtları ele geçirdi.

        Kumar oynayan 8 kişiye, 32 bin 125 lira ceza kesilerek, oyun kağıtlarına el konuldu.

        İş yeri sahibi İ.T'ye de adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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