Afyonkarahisar'da bir tırda 2 milyon 860 bin makaron ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir tırda 2 milyon 860 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir tırda 2 milyon 860 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki denetim noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Yapılan aramada, tırın dorsesindeki kolilerde 2 milyon 860 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü B.C. hakkında adli işlem başlatıldı.
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