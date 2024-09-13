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        Afyonkarahisar'da bir tırda 2 milyon 860 bin makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir tırda 2 milyon 860 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:01 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:01
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        Afyonkarahisar'da bir tırda 2 milyon 860 bin makaron ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir tırda 2 milyon 860 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki denetim noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

        Yapılan aramada, tırın dorsesindeki kolilerde 2 milyon 860 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan tır sürücüsü B.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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