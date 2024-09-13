Afyonkarahisar'da bir tırda 2 milyon 860 bin makaron ele geçirildi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir tırda 2 milyon 860 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 13.09.2024 - 22:01 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:01 facebook

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