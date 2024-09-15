Afyonkarahisar'da iki özel çocuğun polislik hayali gerçekleşti

Önce çocuklara polis üniformasında yer alan tişörtler ve şapkalar hediye eden Yanık, ardından çocukları polis ağabeylerinin kullandığı motosikletlere bindirip devriyeye çıkardı.

Afyonkarahisar Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi'ndeki Özgür ve Ozan isimli iki çocuk, polis olmak istediklerini öğretmenlerine söyledi.

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