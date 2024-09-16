KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Tedavisinin ardından tekrar cepheye koşan Kore gazisi, madalyasını gururla taşıyor

ARİF YAVUZ/KADİR KİPER - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan Kore gazisi Süleyman Kızgın, cephede Türk askerinin gösterdiği kahramanlığı büyük gururla anlatıyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının 16'ncı bölümünde, gazi Süleyman Kızgın'ın anılarına yer verildi.

Koçbeyli köyünde dünyaya gelen 94 yaşındaki Kızgın, evlendikten hemen sonra vatani görevini yapmak için ilk kez Afyonkarahisar'dan çıkarak Gaziantep'e gitti.

Kızgın, yaklaşık 20 yıl önce hayatını kaybeden eşini özlemle andı.

​​​​​​​- Yakın arkadaşı şehit oldu, yaralının yardımına koşarken şarapnel isabet etti

Kore gazisi Kızgın, komutanlarının kendisini çok sevdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Herkese harp, cephede süngü süngüye çarpışmak nasip olmaz. Harp gerçekten zordu. Allah kimseye göstermesin. Çatışmalar çok kötüydü, hala hafızamda. Birlikte çatışmalara girdiğim Doğubayazıtlı yakın arkadaşım yanımda şehit oldu. Çok üzüldüm. Yine bir çatışmada asker arkadaşımı ayağından vurdular. Bana 'Süleyman Kızgın beni kurtar.' diye bağırdı. Onun yanına giderken havan mermisi attılar. Şarapnel isabet etti, ben de kolumdan yaralandım. Hastanede 10 gün tedavi gördüm. İyileştikten sonra da yine cepheye, savaşa gittim."