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        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Tedavisinin ardından tekrar cepheye koşan Kore gazisi, madalyasını gururla taşıyor

        ARİF YAVUZ/KADİR KİPER - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan Kore gazisi Süleyman Kızgın, cephede Türk askerinin gösterdiği kahramanlığı büyük gururla anlatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:23
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        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Tedavisinin ardından tekrar cepheye koşan Kore gazisi, madalyasını gururla taşıyor
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        ARİF YAVUZ/KADİR KİPER - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan Kore gazisi Süleyman Kızgın, cephede Türk askerinin gösterdiği kahramanlığı büyük gururla anlatıyor.

        AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının 16'ncı bölümünde, gazi Süleyman Kızgın'ın anılarına yer verildi.

        Koçbeyli köyünde dünyaya gelen 94 yaşındaki Kızgın, evlendikten hemen sonra vatani görevini yapmak için ilk kez Afyonkarahisar'dan çıkarak Gaziantep'e gitti.

        Güney Kore'ye kuvvet gönderme kararı doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen askerler arasında yer alan Kızgın, İzmir'den kalkan bir gemiyle Kore'ye gitti.

        Kızgın ve arkadaşları, mücadeleleriyle Türk askerinin cesaretini ve kahramanlığını herkese gösterdi.

        Yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Kızgın, severek evlendiği 10 günlük eşinden vatani görevi dolayısıyla ayrı düştüğünü söyledi.

        Aklının hep eşinde kaldığını anlatan Kızgın, savaşta cepheden sevdiğine çok mektup gönderdiğini dile getirdi.

        Kızgın, yaklaşık 20 yıl önce hayatını kaybeden eşini özlemle andı.

        ​​​​​​​- Yakın arkadaşı şehit oldu, yaralının yardımına koşarken şarapnel isabet etti

        Kore gazisi Kızgın, komutanlarının kendisini çok sevdiğini belirterek şöyle konuştu:

        "Herkese harp, cephede süngü süngüye çarpışmak nasip olmaz. Harp gerçekten zordu. Allah kimseye göstermesin. Çatışmalar çok kötüydü, hala hafızamda. Birlikte çatışmalara girdiğim Doğubayazıtlı yakın arkadaşım yanımda şehit oldu. Çok üzüldüm. Yine bir çatışmada asker arkadaşımı ayağından vurdular. Bana 'Süleyman Kızgın beni kurtar.' diye bağırdı. Onun yanına giderken havan mermisi attılar. Şarapnel isabet etti, ben de kolumdan yaralandım. Hastanede 10 gün tedavi gördüm. İyileştikten sonra da yine cepheye, savaşa gittim."

        Yurda döndükten sonra kendisine saygı ve sevgide hiç kusur edilmediğine dikkati çeken Kızgın, verilen gazilik madalyasını gururla taşıdığını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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