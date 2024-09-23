Afyon Kalesi'nde mahsur kalan çift kurtarıldı
Afyonkarahisar'da kalede mahsur kalan turist çift kurtarıldı.
Afyonkarahisar'da kalede mahsur kalan turist çift kurtarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, kente turist olarak gelen çiftin Afyon Kalesi teleferik inşaatı tarafındaki dik toprak yoldan tırmanarak çıkış yaptıkları yerden aşağıya inemedikleri için mahsur kaldığı bilgisini aldı.
Olay yerine bir araç ve 6 personel sevk edildi.
Ekipler yaptıkları çalışmayla Mehmet ve Şerife Arı'yı kurtardı.
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