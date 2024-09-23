Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyon Kalesi'nde mahsur kalan çift kurtarıldı

        Afyonkarahisar'da kalede mahsur kalan turist çift kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 18:10 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyon Kalesi'nde mahsur kalan çift kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da kalede mahsur kalan turist çift kurtarıldı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, kente turist olarak gelen çiftin Afyon Kalesi teleferik inşaatı tarafındaki dik toprak yoldan tırmanarak çıkış yaptıkları yerden aşağıya inemedikleri için mahsur kaldığı bilgisini aldı.

        Olay yerine bir araç ve 6 personel sevk edildi.

        Ekipler yaptıkları çalışmayla Mehmet ve Şerife Arı'yı kurtardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da "Matematiğin içinde matematik var" projesi başladı
        Afyonkarahisar'da "Matematiğin içinde matematik var" projesi başladı
        İhsaniye'de üniversite öğrencileri çevre günü etkinliği düzenledi
        İhsaniye'de üniversite öğrencileri çevre günü etkinliği düzenledi
        Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı ço...
        Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı ço...
        Afyonkarahisar'da 250 çeşit lokum üretiliyor
        Afyonkarahisar'da 250 çeşit lokum üretiliyor
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutukland...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutukland...
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı