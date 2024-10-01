Vali Güran Yiğitbaşı Sinanpaşa'da traktör sürücülerine reflektör dağıttı

Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Sinanpaşa ilçesinin Taşoluk beldesinde, jandarma ekipleriyle traktörlerin gece gündüz görünürlüğünü arttırmak için çiftçilere reflektör dağıttı.

Vali Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, inşallah şimdiden sonra hem vatandaşların bu reflektörlere daha fazla dikkat etmesini, kendi traktörlerinde, kendi tarım araçlarında bunlara daha fazla hassasiyetle yer vermelerini istirham ettiklerini söyledi.

Geceleri çok fazla trafikte olmamalarının bu anlamda biraz daha koruyucu tedbir olacağını kaydeden Yiğitbaşı, "Ama olduklarında da mutlaka bu reflektörleri de kullanmaya özen gösterelim. Önem verelim. Bizler için hepinizin canı, hayatı çok kıymetli. Lütfen dikkat edin." diye konuştu.