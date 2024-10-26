Afyonkarahisar'da evde çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde söndürülen ev yangınında hasar oluştu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde söndürülen ev yangınında hasar oluştu.
Kızık köyünde Mehmet A'nın evinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mehmet A'yı evden çıkaran komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.
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