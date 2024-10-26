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        Afyonkarahisar'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde söndürülen ev yangınında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:30 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:32
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        Afyonkarahisar'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde söndürülen ev yangınında hasar oluştu.

        Kızık köyünde Mehmet A'nın evinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Mehmet A'yı evden çıkaran komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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