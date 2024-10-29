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        Afyonkarahisar'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

        Sandıklı ve İscehisar ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:06 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:10
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        Afyonkarahisar'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı
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        Sandıklı ve İscehisar ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sandıklı'da Cumhuriyet Bayramı, Yavuz Selim Meslek Anadolu Teknik Lisesinin 300 öğrencisinin taşıdığı 101 ay yıldızın yer aldığı 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı korteji ve belediye meydanında sergilenen Mustafa Kemal'in kağnısı ile kutlandı.

        Belediye meydanında yürüyüş sona ererken burada Kaymakam Önder Çengel ve Belediye Başkanı Adnan Öztaş halkın bayramını kutlaması günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir ve skeçlerin canlandırılması ile devam etti.

        Yavuz Selim Meslek Anadolu Teknik Lisesi Müdürü Ahmet Ali Tarakçı, böyle büyük bir ulusun, büyük bir Türk milletinin bir neferi olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        - İscehisar

        İscehisar'da Kocatepe Spor Salonunda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Özlem Kılıçtürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri ve Türk tarihinin en önemli devrimi olan Cumhuriyetin ilanının 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, onurunu ve kıvancını yaşadıklarını kaydetti.

        Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini ifade eden şiirlerin okunmasının ardından gösteriler sahnelendi.

        Program ilçe genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Özlem Kılıçtürk, Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan ve İlçe Cumhuriyet Baş Savcısı Muhammed Berat Demirel tarafından ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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