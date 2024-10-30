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        Afyonkarahisar'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:14 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:14
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        Afyonkarahisar'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        H.H.A (18) idaresindeki motosiklet, ilçenin Yukarıtandır köyünde K.K. (20) yönetimindeki 03 UE 369 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ambulansla H.H.A Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili K.K gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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