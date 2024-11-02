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        Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:57 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:57
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        Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün sözde öğrenci yapılanmasında yer alan A.E.A'yı kent merkezinde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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