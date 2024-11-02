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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da indikleri minibüsün çarptığı 2 kadın yaralandı

        Afyonkarahisar'da indikleri şehir içi minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kadın tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:51 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:51
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da indikleri minibüsün çarptığı 2 kadın yaralandı
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        Afyonkarahisar'da indikleri şehir içi minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kadın tedavi altına alındı.

        F.T. (19) idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs, Hasan Karaağaç Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada araçtan inen Irak uyruklu N.I.M. (52) ile S.K.Y'ye (67) çarptı.

        Kazada yaralanan iki kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Kadınların hayati tehlikesinin bulunduğu, gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasınca kaydedildi.

        Sürücü F.T, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde minibüsü kazara geri kaçırdığını beyan ettiği bildirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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