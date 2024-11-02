GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da indikleri minibüsün çarptığı 2 kadın yaralandı

F.T. (19) idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs, Hasan Karaağaç Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada araçtan inen Irak uyruklu N.I.M. (52) ile S.K.Y'ye (67) çarptı.

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