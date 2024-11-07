Sandıklı'da "En iyi narkotik polisi anne" semineri düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddenin tanıtımı, kullanım şekilleri ve yasal süreçler hakkında bilgilendirme yaptı.

Sandıklı Belediyesi Kent Park Düğün Salonu'nda düzenlenen programa, belediye kadın personelleri, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın personeller ve annelerin katılımıyla çok sayıda kişi katıldı.

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