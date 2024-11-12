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        Afyonkarahisar'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda satışı yapan 3 kişiye 292 bin lira ceza kesildi

        Afyonkarahisar'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişiye adli işlem ve para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:34 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:34
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        Afyonkarahisar'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda satışı yapan 3 kişiye 292 bin lira ceza kesildi
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        Afyonkarahisar'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişiye adli işlem ve para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sahipata Mahallesi'nde bir depoda insan sağlığını tehlikeye sokacak bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medyadan satışının yapıldığını tespit etti.

        Depoda yapılan denetimde, insan sağlığına zararlı ve etiketsiz sucuklara el konuldu.

        Ekiplerce depodaki 3 kişiye adli işlem uygulandı, 292 bin lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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