Afyonkarahisar'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, 3 adreste yaptıkları denetimlerde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenlerin barınmasına imkan sağlayan 3 şüpheliye hakkında da adli işlem başlatıldı.
Yurda yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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