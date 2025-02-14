Afyonkarahisar'da yasa dışı bahse aracılık eden 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasına aracılık eden 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasına aracılık eden 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında, internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında para nakline aracılık eden hesaplarla ilgili çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda inceleme yapan ekipler, hesaplarında 3 milyon 785 bin 951 lira işlem hacmi bulunan 8 şüpheli hakkında adli işlem uyguladı.
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