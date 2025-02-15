Afyonkarahisar'da oryantring şampiyonası yapıldı

Derece elde eden sporcular, Afyonkarahisar'ı bölge finallerinde temsil edecek.

Bayat Kaymakamı Osman Emre Öztürk, ilçede yapılan oryantring şampiyonasında dereceye giren sporcuları tebrik ederek organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

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