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        Afyonkarahisar'da annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:18
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        Afyonkarahisar'da annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Medrese Mahallesi'nde yaşayan O.G. (21) ile annesi H.Ç. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada O.G. annesini bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        H.Ç'nin cenazesi ise kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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