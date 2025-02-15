Afyonkarahisar'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi.

Zafer Meydanı'nda ellerinde pankart ve dövizlerle bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan, ABD ve batı dünyasının yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürdüğünü söyledi.

Devletlerin, sorumlu uluslararası teşkilat ve kurumların, İsrail'i, alınan kararlara ve uluslararası hukuka uymaya zorlaması gerektiğini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Bütün Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Filistin'in bağımsızlığı ve özgürlüğü, hem insanlık hem de ortak paydası Müslümanlık olanlar açısından insanlık onuru sınavıdır. Kapitalist, siyonist ve emperyalistlerin yeni kara deliği ise Gazzelilerin zorunlu göçe tabi tutulması planıdır. Planı tanımıyor, Filistin'in özgürlüğünü haykırıyoruz."

Basın açıklamasının ardından dua edildi.