Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi

        Afyonkarahisar'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:00 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi.

        Zafer Meydanı'nda ellerinde pankart ve dövizlerle bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

        Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan, ABD ve batı dünyasının yaşanan zulümleri görmezden gelerek hala işgalcilere verdiği desteği sürdürdüğünü söyledi.

        Devletlerin, sorumlu uluslararası teşkilat ve kurumların, İsrail'i, alınan kararlara ve uluslararası hukuka uymaya zorlaması gerektiğini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

        "Bütün Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Filistin'in bağımsızlığı ve özgürlüğü, hem insanlık hem de ortak paydası Müslümanlık olanlar açısından insanlık onuru sınavıdır. Kapitalist, siyonist ve emperyalistlerin yeni kara deliği ise Gazzelilerin zorunlu göçe tabi tutulması planıdır. Planı tanımıyor, Filistin'in özgürlüğünü haykırıyoruz."

        Basın açıklamasının ardından dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        Oğlunun bıçakla yaraladığı kadın, hastanede öldü
        Oğlunun bıçakla yaraladığı kadın, hastanede öldü
        Afyonkarahisar'da "Yıkık Miryokefalon Kalesinin Keşfi ve Kufi Vadisi Paneli...
        Afyonkarahisar'da "Yıkık Miryokefalon Kalesinin Keşfi ve Kufi Vadisi Paneli...
        Afyonkarahisar'da oryantring şampiyonası yapıldı
        Afyonkarahisar'da oryantring şampiyonası yapıldı
        AK Parti'li vekil ve il başkanı kazada yaralandı
        AK Parti'li vekil ve il başkanı kazada yaralandı
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ile İl Başkanı Şahin traf...
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ile İl Başkanı Şahin traf...