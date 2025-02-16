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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli aranıyor

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 00:10 Güncelleme: 16.02.2025 - 00:28
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        Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli aranıyor
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, yanında 2 arkadaşı bulunan A.A. ile Ö.Ç. (31) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

        Çevredekilerin araya girmeyesiyle Ö.Ç, akaryakıt istasyonundan uzaklaştırıldı.

        Bir süre sonra tekrar akaryakıt istasyonuna gelen Ö.Ç, tabancayla A.A ve yanındaki 2 kişinin bulunduğu otomobile ateş etti.

        Belinden çıkardığı tabancayla otomobilden inen A.A. da Ö.Ç'ye karşılık verdi.

        Vücudunun çeşitli yerlerine 4 merminin isabet ettiği Ö.Ç. ağır yaralandı. A.A, otomobildeki 2 kişiyle olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olay yerinden 2 arkadaşıyla birlikte otomobille kaçan şüpheli A.A'yı arıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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