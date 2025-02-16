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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:59
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda yanında arkadaşları H.Y. ve S.C. bulunan A.A. ile Ö.Ç. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Çevredekilerin araya girmesiyle Ö.Ç, akaryakıt istasyonundan uzaklaştırıldı.

        Bir süre sonra tekrar akaryakıt istasyonuna gelen Ö.Ç, tabancayla A.A. ve yanındaki H.Y. ile S.C'nin bulunduğu otomobile ateş etti.

        Otomobilden inen A.A'nın da tabancayla ateş etmesi üzerine Ö.Ç. ağır yaralandı.

        H.Y. ile S.C. kendi otomobilleriyle, A.A. da olay yerine gelen M.Y'nin aracıyla kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, şüpheli A.A'yı bir dinlenme tesisinde, M.Y'yi Koçhisar köyünde, H.Y. ile S.C'yi Afyonkarahisar'da yakaladı.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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