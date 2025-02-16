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        Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in Afyonkarahisar'daki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin'in de içinde bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 19:37 Güncelleme: 16.02.2025 - 19:37
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        Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in Afyonkarahisar'daki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin'in de içinde bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, yola kontrolsüz şekilde çıkan sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç ile Yurdunuseven'in de içinde bulunduğu hafif ticari aracın çarpışması ve daha sonra iki aracın savrulması yer alıyor.

        Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında 14 Şubat'ta sürücülerinin kimliği ve plakaları belirlenemeyen iki hafif ticari araç çarpışmış, kazada AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ve İl Başkanı Şahin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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