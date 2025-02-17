Eber Gölü projesi hazırlıkları kapsamında paydaş toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından hazırlanacak Eber Gölü İçin Çevresel İyileştirme ve Sürdürülebilir Kalkınma Projesi'nin, Interreg NEXT Med Programı'nın "Yeşil Dönüşüm" çağrısına sunulmaya hazırlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, gölün ekolojik dengesini yeniden sağlamayı ve bölgedeki sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan projenin paydaşlarının bir araya geldiği kapsamlı bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Eber Gölü'ne yönelik müdahale gereksinimlerini değerlendirmek için düzenlenen toplantıda, gölün su kalitesi, biyolojik çeşitliliği ve kıyı erozyonu gibi çeşitli sorunların kapsamlı şekilde analiz edildiği aktarıldı.

Toplantıya, çevre uzmanları, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların davet edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzmanlar ve yerel paydaşlar, gölün yaşadığı sorunların nedenlerini belirlemek ve etkili çözümler üretmek için bir araya geldi. Proje, 'Yeşil Dönüşüm Projeleri' kategorisinde değerlendirilecek ve Eber Gölü'nde yenilikçi, düşük karbonlu çözümlerin geliştirilmesi ve test edilmesi üzerine kurulu olacak. Eber Gölü’nün ekosistemini korumaya yönelik atılacak adımlar, Akarçay Havzası'nın doğal akışının yeniden sağlanması, temizlik ve altyapı çalışmalarının yanı sıra arıtma tesisi kurulumu ve su kullanım bilinci konusunda geliştirilecek eğitim programları detaylı bir şekilde ele alındı. Hedefler arasında gölün ekolojik rehabilitasyonu, su kalitesinin iyileştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve artırılması, bölgesel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine uyum sağlamak yer alıyor. Ayrıca, uluslararası iyi uygulamaların örnek alındığı projeler ve su yatağının düzenlenmesi için planlanan mühendislik çözümleri de gündeme getirildi. Proje, en az üç ülkeden, biri Avrupa Birliği Akdeniz Ülkesi (EUMC) ve diğeri Akdeniz Ortak Ülkesi (MPC) olmak üzere bir ortaklık yapısı gerektiriyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Tunus, Yunanistan gibi diğer Akdeniz ülkelerinden de katılım öngörülüyor."

Projenin, Interreg NEXT Med Programı'nın "Yeşil Dönüşüm" çağrısına sunulmaya hazırlandığı bildirildi.

Katılımcılar, projenin bölgenin ekolojik dengesinin korunması ve sürdürülebilir su yönetimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıda alınan karar doğrultusunda, tüm paydaşların işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmesiyle Eber Gölü’nün geleceğine yönelik umut verici adımların atılması sağlanacak.

Bu projenin başarısı, sadece Eber Gölü'nün ekolojik iyileşmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel işbirliği ve sürdürülebilir kalkınmanın bir örneği olacak.

Proje yetkilileri, "Bu toplantı, Eber Gölü'nün korunması ve sürdürülebilir bir çevre yaratılması adına önemli bir kilometre taşıdır. Tüm paydaşların ortak çabasıyla, bölge halkının yaşam kalitesini artıracak, çevre dostu ve yenilikçi çözümler üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Eber Gölü'nün geleceği için atılacak bu adım, hem yerel halkın yaşam kalitesini artıracak hem de bölgenin çevresel mirasını koruyacak.

Toplantının, projenin başarılı bir şekilde ilerlemesi için sağlam temeller oluşturacağına dikkati çeken yetkililer, atılacak adımların yakından takip edileceğini ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacağını belirtti.

Bu buluşma, Eber Gölü projesinin geleceğine dair heyecanı artırırken, bölgedeki tüm paydaşların ortak vizyon ve çabalarıyla doğal kaynakların korunmasına katkı sunmayı hedefliyor.