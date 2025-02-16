Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Dün Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayın ardından yakalanan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan A.A, H.Y, S.C. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.A, H.Y. ve S.C. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı kavgada yaşamını yitiren Ö.Ç'nin cenazesinin ise Ulu Cami'de kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

- Olay

İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda dün yanında arkadaşları H.Y. ve S.C. bulunan A.A. ile Ö.Ç. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, çevredekilerin araya girmesiyle Ö.Ç. akaryakıt istasyonundan uzaklaştırılmıştı.

Bir süre sonra tekrar akaryakıt istasyonuna gelen Ö.Ç, tabancayla A.A. ve yanındaki H.Y. ile S.C'nin bulunduğu otomobile ateş etmiş, otomobilden inen A.A'nın da tabancayla ateş etmesi üzerine Ö.Ç. ağır yaralanmıştı.

H.Y. ile S.C. kendi otomobilleriyle, A.A. da olay yerine gelen M.Y'nin aracıyla kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamazken, kaçan şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alınıp emniyete götürülmüştü.