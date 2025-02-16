Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Dün Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayın ardından yakalanan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan A.A, H.Y, S.C. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan A.A, H.Y. ve S.C. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Silahlı kavgada yaşamını yitiren Ö.Ç'nin cenazesinin ise Ulu Cami'de kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

        - Olay

        İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda dün yanında arkadaşları H.Y. ve S.C. bulunan A.A. ile Ö.Ç. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, çevredekilerin araya girmesiyle Ö.Ç. akaryakıt istasyonundan uzaklaştırılmıştı.

        Bir süre sonra tekrar akaryakıt istasyonuna gelen Ö.Ç, tabancayla A.A. ve yanındaki H.Y. ile S.C'nin bulunduğu otomobile ateş etmiş, otomobilden inen A.A'nın da tabancayla ateş etmesi üzerine Ö.Ç. ağır yaralanmıştı.

        H.Y. ile S.C. kendi otomobilleriyle, A.A. da olay yerine gelen M.Y'nin aracıyla kaçmıştı.

        Sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamazken, kaçan şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alınıp emniyete götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Eber Gölü projesi hazırlıkları kapsamında paydaş toplantısı yapıldı
        Eber Gölü projesi hazırlıkları kapsamında paydaş toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 48 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 48 kişi yakalandı
        Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in Afyonkarahisar'daki trafik kazası güve...
        Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in Afyonkarahisar'daki trafik kazası güve...
        Afyonkarahisar'da otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yar...
        Afyonkarahisar'da otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yar...
        Afyonkarahisar'daki cinayete 4 gözaltı
        Afyonkarahisar'daki cinayete 4 gözaltı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 ş...
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 ş...