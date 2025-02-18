Afyonkarahisar'da kaçak avlanan 2 kişiye toplam 36 bin 828 lira ceza verildi

Ekipler, E.O. ile M.Ö.Ç'ye 36 bin 828 lira ceza kesti, ruhsatsız bir tüfeğe de el koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şubesi ekipleri, Eber Gölü çevresinde E.O. ile M.Ö.Ç'nin kaçak av yaptıklarını belirledi.

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