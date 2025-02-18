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        Afyonkarahisar'da devrilen cezaevi aracındaki 14 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cezaevine ait ring aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:22
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        Afyonkarahisar'da devrilen cezaevi aracındaki 14 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cezaevine ait ring aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 KS 703 plakalı cezaevi ring aracı, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre araçtaki 8'i hükümlü 14 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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