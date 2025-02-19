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        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 21:37 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:37
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        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, FETÖ üyeliğinden 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. ile 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan N.K'yi kent merkezinde yakaladı.

        Örgütün sözde mahrem yapılanmalarında yer aldıkları belirtilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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