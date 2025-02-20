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        Afyonkarahisar'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:45 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:45
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        Afyonkarahisar'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        F.Ö. (27) idaresindeki 42 ADN 499 plakalı otomobil, ilçe girişinde yol kenarında park halinde bulunan 42 ANU 739 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü F.Ö. ile aynı araçta bulunan O.K. (28) ve Y.K. (32) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Y.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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