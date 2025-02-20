Afyonkarahisar'da yapılan serum sonrası bir kişinin öldüğü iddiasıyla muayenehane kapatıldı

Açıklamada, Bakanlık, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatların devam ettiği kaydedildi.

Afyonkarahisar'da bir kişinin serum verildikten sonra fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili muayenehanenin faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.