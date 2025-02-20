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        Afyonkarahisar'da yapılan serum sonrası bir kişinin öldüğü iddiasıyla muayenehane kapatıldı

        Afyonkarahisar'da bir kişinin serum verildikten sonra fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili muayenehanenin faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:03
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        Afyonkarahisar'da yapılan serum sonrası bir kişinin öldüğü iddiasıyla muayenehane kapatıldı
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        Afyonkarahisar'da bir kişinin serum verildikten sonra fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili muayenehanenin faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

        Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E'ye ait özel muayenehanenin faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulduğu belirtildi.

        Açıklamada, Bakanlık, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatların devam ettiği kaydedildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü, Selçuklu Mahallesi'ndeki özel muayenehaneye grip şikayetiyle 13 Ocak'ta giden Gündoğan'ın (38) tetkik yapılmadan takılan serum nedeniyle hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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