Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde eğitime yarın ara verildi
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskine karşı yarın için eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile çocuğu anaokulu ve ilkokula giden annelerin idari izinli sayılması durumunun ise birim amirlerince değerlendirileceği ifade edildi.
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